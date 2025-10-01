広島・佐藤柳之介投手（２２）が３０日、マツダスタジアムでの１軍全体練習に合流した。チームの今季最終戦となる１０月４日・ヤクルト戦（マツダ）に先発予定。今季限りで退団する２軍の高橋、横山両投手コーチに恩返しの好投を誓った。助言の数々が自らを支えてくれた。佐藤柳は高橋コーチに「『自分の球さえ投げられれば、１軍で通用するよ』と。プラスのことを言ってもらった記憶しかない」と思い返した。横山コーチには