気温が落ち着き、チョコレートが恋しくなる秋。そんな季節にぴったりの新作が「ブラックサンダーひとくちサイズ クレームブリュレ」です。全国のコンビニ限定で2025年10月7日(火)から発売されるこのフレーバーは、なめらかなクレームブリュレの甘さと香ばしいキャラメリゼを再現。さらにザクザク×シャリッの食感が楽しい、特別なご褒美チョコになっています。 クレームブリュレの濃厚