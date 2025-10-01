10月1日よりフジテレビ系で放送がスタートする、三谷幸喜脚本、菅田将暉主演の水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』に堺正章が特別出演することが決定した。 参考：『もしがく』金城綾香Pが明かす制作秘話三谷幸喜脚本の魅力と菅田将暉らの起用理由 本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。 堺は、10月1日