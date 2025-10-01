「巨人４−２中日」（３０日、東京ドーム）巨人・田中将大投手（３６）が３０日、中日戦（東京ド）で勝利投手となり、日米通算２００勝を達成。楽天投手コーチとして田中将を２００９年から５年間指導した“育ての親”佐藤義則氏（７１）＝デイリースポーツ評論家＝が祝福のメッセージとともに田中将との思い出を語った。◇◇日米通算２００勝達成、おめでとう。昨オフに楽天を退団した時は、どこか取ってくれる球団