国民スポーツ大会（旧国民体育大会）相撲競技が30日、滋賀県長浜市の県民共済ドーム長浜で行われた。競技2日目のこの日は、少年（高校生）の部団体決勝トーナメントと個人戦、成年の部団体予選が行われた。団体予選を3戦全勝した55人による個人戦トーナメントは、世界ジュニア選手権2連覇王者の麻田遥人（和歌山県・箕島高3年）が頂点に立った。決勝は甲斐田龍馬（東京都・足立新田高3年）と対戦。立ち合い左に動いて上手を取