デビュー３０周年を迎えた歌手の水森かおり（５２）が、充実の時を迎えている。３月の新曲「大阪恋しずく」リリースから精力的に活動し、１１月８日に「水森かおり３０周年記念メモリアルコンサートツアー〜歌謡紀行〜」のファイナル公演をＮＨＫ大阪ホールで開催する。一方で４月には、約１０年前から原因不明の発声障害を患っていることを公表。突如襲ってきた病と向き合い、受け入れ、歌手として生きていく強い覚悟を語った