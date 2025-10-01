「ア・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ヤンキース−レッドソックス」（３０日、ニューヨーク）試合前に両球団が球場入りの様子を公開。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手はシンプルな秋コーデで本拠地に入った。グレーのセーターに黒のパンツ、白のスニーカーを合わせたジャッジ。黒のサングラスを装着し、笑みを浮かべながらクラブハウスへ入った。先発のフリードも白のロングＴシャツに黒のパンツと爽やかさが際立つ