¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè3ÏÃ¤¬1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢Éð»Î¤Î¥×¥é¥¤¥É¤«¤éÆ¯¤«¤º¤Ë¤¤¤¿»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉô²¼¡¦¶âÀ®½é±¦±ÒÌç¡ÊÅÄÃæÊæÀè¡Ë¤È¾¦Çä¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÄÉã¤Î´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð¤¬¾¦Çä¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤ËÅÜ¤ë¤¬¡¢¥È¥­¡ÊÊ¡ÃÏÈþÀ²¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿»ÊÇ·²ð¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡£»ÊÇ·²ð¤Î¾¦Çä¤Ï½ç