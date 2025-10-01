Beatsは9月30日（米国時間）、スポーツ用途に適した完全ワイヤレスイヤホンの新製品「Powerbeats Fit」を発表した。「Beats Fit Pro」を再設計・リブランドした製品で、装着感や携帯性を向上させている。カラーはジェットブラック、グラベルグレー、スパークオレンジ、パワーピンクの4色展開で、価格は32,800円（税込）。AppleおよびBeatsの公式サイトで予約注文の受付が開始されており、10月2日の発売を予定している。Beats Fit P