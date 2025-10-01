ロックバンド・ONE OK ROCKのベースを担当するRyotaが9月30日、自身のInstagramを更新。離婚を発表した。Ryotaと離婚した妻・ミシェルさんは、アヴリル・ラヴィーンの妹。Ryotaはこの日、ミシェルさんと連名で「長い時間を一緒に歩んできましたが、夫婦としてはそれぞれの道を進むことにしました。これからは形は変わるけれど、親としては変わらず支え合っていきます」と離婚を報告。そして「一緒に過ごした日々、そして一緒に築い