昨年12月に発売されたゼンハイザー「Profile Wireless」 ゼンハイからもクリエイター向けワイヤレスマイク出てた YouTubeやVlogなど、動画クリエイターの活躍の場が広がっているところだが、もはやカメラマイクだけで集音している人はほとんどいないだろう。室内ではワイヤードのマイクを使うことも多いだろうが、屋外集音では自由に動けるワイヤレスマイクは必須である。 これまでもRODE、DJI、