【本日の見通し】米連邦政府機関閉鎖警戒でのドル売り継続か ドル円は１４７円８０銭台での推移、東京午後からドル売り円買いがもう一段進み、ロンドン市場で１４８円を一時割り込み、NY市場でもう一段下げた。この後の米連邦政府機関閉鎖への警戒感が強まっている。１０月１日からの新会計年度に入ってのつなぎ予算合意がなされない場合、現地米国東部時間午前０時、日本時間本日午後１時より連邦政府機関閉鎖となる。