東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.90高値148.84安値147.65 149.80ハイブレイク 149.32抵抗2 148.61抵抗1 148.13ピボット 147.42支持1 146.94支持2 146.23ローブレイク ユーロドル 終値1.1734高値1.1761安値1.1712 1.1808ハイブレイク 1.1785抵抗2 1.1759抵抗1 1.1736ピボット 1.1710支持1 1.1687支持2 1.1661ローブレイク