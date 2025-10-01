お笑いタレントの横澤夏子が、仲良し夫婦との遭遇を喜んだ。横澤は１日までに自身のインスタグラムを更新。「うれしすぎうれしすぎうれしすぎ！！！庄司さんにお会いできました！夫が寝たあとにの収録じゃないのにミキティさんに会えるなーって思ってたら庄司さんも現れたのよーーー！！！庄司さんは別番組なのに奇跡的すぎーーー！うーれーしーすーぎーー！」と大興奮の様子をつづり、庄司智春＆藤本美貴夫妻の間で満面の笑み