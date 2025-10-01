パキスタン南西部で爆弾テロがあり、これまでに治安部隊の隊員を含む10人が死亡し、32人がけがをしました。【映像】パキスタン・クエッタの様子現地メディアによりますと9月30日、パキスタン南西部のクエッタにある治安当局の建物の近くで爆発がありました。建物の近くで車が爆発し、これまでに実行犯や治安部隊の隊員を含む10人が死亡し、32人が負傷したということです。クエッタを州都とするバロチスタン州のトップは、