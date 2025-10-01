昨夜、黒部市内でクマの目撃が4件相次ぎ、県立桜井高校ではきょうの午前中、生徒を自宅待機させました。黒部市によりますと昨夜、午後7時半過ぎから午後9時半までの2時間の間に、黒部市の・桜井高校の前・前沢公民館の近く・北陸新幹線の「黒部宇奈月温泉駅」近く・若栗交差点付近の4か所で、いずれも成獣と思われるクマ1頭が目撃されました。通報を受けて昨夜、黒部警察署や市の職員などが現場周辺でパトロールを行いました