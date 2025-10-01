阪神の原口文仁内野手（３３）が３０日、西宮市内の球団施設で現役引退会見に臨んだ。度重なるけがや育成落ち、大腸がんも乗り越えた現役生活。周囲への感謝の気持ちを口にし、１６年間の思い出を振り返り涙を流した。◇◇申し訳なかったな…会見中にそんな気持ちになった。９月１３日、東京ドームでの巨人戦。今季初安打をマークした試合の話題になった時だった。「記者の皆さんから試合が終わった時に『家族来てたん