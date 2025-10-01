“配信王”永野のコント番組『〇〇と永野がいたら、もうコント。』が、10月2日（木）深夜より放送スタートする。同番組に対して「すごい光栄だなと思うと同時に、『どうなることやら』みたいな気持ちでした」と、収録が始まる前までは不安な気持ちだったと語る永野。しかし、実際に出来上がった映像を見て「『これはバッチリだな』と思いました」と出来栄えに納得し、自信満々な様子を露わに。「これまでいくつかテレビに出させて