手のひらや足の裏にたくさん汗をかく・汗の量が多く生活する上で困っていることがあるなど、汗に関する悩みを抱えている人はもしかしたら多汗症かもしれません。 今回は多汗症について特徴や原因を詳しくご紹介します。治療法や予防法についても詳しくみていきましょう。 ※この記事はメディカルドックにて『「多汗症」とは？治療やチェック方法についても解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。