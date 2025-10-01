１日の東京株式市場は強弱拮抗の地合いとなり、日経平均株価は前日終値近辺でもみ合う展開が予想されるが上値は重そうだ。前日にＴＯＰＩＸは小反発したものの、日経平均は３日続落と軟調な動きが続いた。きょうも値ごろ感からの押し目買いが期待される一方、外国為替市場でドル安・円高が進んでいることで、輸出株中心に手控え感が拭えない地合いとなりそうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちながら、ドイツの主要株価指数であ