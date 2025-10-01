ごきげんよう！スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡今回は2025年10月1日〜10月31日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆■12星座全体の運氣予報火星がさそり座に滞在し続ける今年の10月は、運命の輪が容赦なく動きだす1カ月！流れに飛び乗ると人生の可能性が思いっきり開くけれど、ボケーっとしていると目に見えないモンスターた