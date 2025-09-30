出生前に、赤ちゃんの遺伝的な異常を見つける検査を受けるか迷っている妊婦さんも多いのではないでしょうか。今回は、確定検査の精度やリスクについて解説します。「ミネルバクリニック」の仲田先生が各検査のリスクを含め、わかりやすく説明していただきました。 監修医師：仲田 洋美（ミネルバクリニック） 高知医科大学医学部（現・高知大学医学部）卒業。その後、高知医科大学内科・外科、兵庫医科大学病院臨床遺伝部な