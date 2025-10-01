― ダウは81ドル高と6日ぶりに最高値を更新、 関税3年免除のファイザーなど製薬株が買われる― ＮＹダウ 46397.89 ( +81.82 ) Ｓ＆Ｐ500 6688.46 ( +27.25 ) ＮＡＳＤＡＱ 22660.01 ( +68.86 ) 米10年債利回り4.149 ( +0.010 ) ＮＹ(WTI)原油 62.37 ( -1.08 ) ＮＹ金 3873.2 ( +18.0 ) ＶＩＸ指数16.28 ( +0.16 ) シカゴ日経225先物 (円建て)44855 ( -