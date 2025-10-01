中国メディアの看看新聞は29日、日本各地で小規模な反移民デモが繰り返されていると報じた。記事は、「移民NO！」とのプラカード掲げた参加者が練り歩く様子や、「日本は日本人のもの！」などとシュプレヒコールを上げる様子の動画を掲載。日本各地で外国人の移民に反対するデモが行われていると伝えた。その上で、背景として、日本政府が人手不足が懸念されるIT分野や介護分野などでインドから5万人の人材を受け入れる方針で、今