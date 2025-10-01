2年生で高校日本代表の″エース″に指名されＵ-18野球Ｗ杯（9月5〜14日）の舞台となったセルラースタジアム那覇（沖縄県）には身震いするような指笛が鳴り響いていた。甲子園のアルプス席から聞こえるそれとは違い、360度の球場全体がマウンドに向けて指笛を鳴らすのだ。地元のヒーローにして、この夏の甲子園を制した末吉良丞(りょうすけ)（沖縄尚学）がいよいよ決勝・アメリカ戦のマウンドに上がる。観客のボルテージは最高潮に