お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が30日に放送された日本テレビ「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。共演した子役のエピソードトークに脱帽した。「絶体絶命の大ピンチ」というトークテーマで、MCの笑福亭鶴瓶が「柚乃ちゃんは…ないやろ?ピンチなんか」と子役の永尾柚乃が今までピンチになったことがないことを決めつけた。しかし、永尾は「もちろん、ありますよ!」とキッパリ。これに共演者たち