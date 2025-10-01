DeNAの筒香は前日9月30日のヤクルト戦で松本健から今季19号2ランを放ち、14〜19年以来、自身6年ぶり7度目となるシーズン20号に王手をかけた。シーズン20本塁打以上を7度マークすると、チームでは大洋時代の松原誠の9度、同じく大洋時代の桑田武、田代富雄、横浜時代の村田修一がマークした各8度に次ぐ記録になる。今日1日に対戦する相手先発の小川（ヤ）に対しては、通算66打数23安打の打率・348で、本塁打も合計4本マーク。