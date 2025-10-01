明治安田生命保険相互会社は、0歳から6歳までの子どもがいる既婚男女に1,100人に「子育てに関するアンケート調査」を実施。調査は2025年9月4日〜9月8日、インターネットにて行われた。男性の育休取得は急速な広がりをみせており、育休を取得した男性はその後の育児にも積極的な気持ちが芽生えていますが、共働きの夫婦で育児分担の割合をみると、夫27.7％：妻72.3％で、まだまだ妻に偏っている実態がわかる。また、共働きの夫婦に