LIFE Entertainmentはこのほど、Z世代を中心に圧倒的な支持を集めるアーティストDJ? Foyさんと、次世代カルチャーを発信するBUZZFESがタッグを組み、新人発掘オーディション「STAR AUDITION」を開催することを発表した。DJ? Foy × BUZZFES「STAR AUDITION」本オーディションは、経験や実績を問わず「有名になりたい」「人前に立ちたい」という想いを持つ人すべてが挑戦できる新人発掘オーディション。Z世代に眠る才能を発掘し、未