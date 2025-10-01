44歳の今も現役で最年長キャプテン「座右の銘は『Ｎｅｖｅｒ ｔｏｏ ｌａｔｅ（遅すぎることなどない）』です。いくつになっても新しいことにチャレンジしたい。40歳を超えていますが、できる限り挑戦したいと思っています」こう言ってほほ笑むのは、バスケットボールＢリーグ・宇都宮ブレックスの田臥勇太（たぶせゆうた）（44）だ。高校時代から注目され、日本人初のＮＢＡ選手となったバスケ界のレジェンドである。８月にチーム