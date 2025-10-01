B-R サーティワン アイスクリーム（東京都品川区）が運営する「サーティワン アイスクリーム」が、「おかしにゃ おかしにゃ にゃろうぃ〜ん」を10月1日から実施しています。SNS「にゃんてかわいいアイスだにゃあ」今年の同店のハロウィーンは、黒ねこがテーマとなっています。ハロウィーンおすすめのフレーバーがキャラクターになった”おかしな”仲間たちに黒ねこが加わり、新作のハロウィーンフレーバーやサンデーが発売され