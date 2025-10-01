蔵直ワイン専門店「ヴィノスやまざき」は、2025年産のフランス・ボジョレー地区の新酒「ボジョレー・ヌーヴォー」を、解禁日である2025年11月20日(木)から発売します。「本当に美味しいボジョレー・ヌーヴォーをお届けしたい」という想いで、ヴィノスやまざきの買付隊が現地に足を運び、生産者と共に造り上げたこだわりのラインナップです。オンラインショップおよび各店舗にて、ただいま予約受付中です。 ヴィノスやまざき「