格安SIMやスマホの最新情報をお届けするメディア「株式会社IoTコンサルティング コーポレートサイト スマホコラム」にて、2025年9月に発表された新型iPhone17シリーズおよびiPhone Airの人気カラーランキング調査が実施されました。インターネットアンケートで555人から得た回答をもとに、どのカラーが人気なのかが明らかになりました。調査の結果、新色よりもブラックやホワイトといった定番カラーに人気が集まる傾向が見られます