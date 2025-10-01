2025年11月30日(日)、岡山市北区の北長瀬未来ふれあい総合公園にて、初開催となるウォーキングイベント「ワンダーウォークおかやま」が行われます。単なるウォーキングだけでなく、岡山のまちの魅力を発見し、食べ歩きやマルシェを楽しむことができる、新しいスタイルのウォーキングフェスティバルです。小さなお子さんから年配の方、ベビーカーや車椅子、ペット連れの方も楽しめる「全員参加型」イベントとなっています。 ワ