女優の行平あい佳、劇団ＥＸＩＬＥの青柳翔がダブル主演する映画「セフレの品格（プライド）」（城定秀夫監督）の続編２作品が公開されることが３０日、決まった。前２作に続く第３章「慟哭」は１１月２８日から都内先行公開（全国順次公開）、映画版での完結編となる第４章「終恋」は１２月１２日から全国公開となる。シリーズ累計５３０万部超の湊よりこ氏による同名漫画が原作。派遣社員として働きながら女手一つで娘を育