東京・町田市で9月30日夜、40歳の男が76歳の女性を刃物で刺して殺害しようとしたとして現行犯逮捕された。男は「誰でもいいから殺そうと思った」と供述しているという。9月30日午後7時過ぎ、町田市中町のマンションで「家族が何者かにおなかを刺された」と110番通報があった。警察官が駆けつけたところ、このマンションの外階段で秋江千津子さん（76）が腹などを刃物で刺されていて、病院に搬送されたが、死亡が確認された。警視庁