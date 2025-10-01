芳根京子主演、King ＆ Princeの高橋海人（※高＝はしごだか）が共演する映画『君の顔では泣けない』（11月14日公開）において、芳根演じる陸と、高橋演じるまなみ、そして中沢元紀演じる田崎の同窓会での一コマを捉えた場面写真が解禁となった。【場面写真】無邪気な笑顔！“陸として”受け入れるまなみ（高橋海人）作家・君嶋彼方氏のデビュー作を実写化。物語の始まりは高校1年生の夏。プールに落ちたことがきっかけで体が