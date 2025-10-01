ずっと気になっていた庭のとある場所をプチ改造した動画に128万再生の反響があり、「50分ですごい！」「ものすごく素敵で素晴らしいアイデア」「超初心者ですが真似したいです！」などのコメントが寄せられている。“並べるだけ”“置くだけ”でおしゃれに庭を変身させた驚きのアイデア。投稿者のきの子さん（@miekinoco）に、センスがいい庭を作るコツと「汚庭」の解消法について話を聞いた。【画像】50分後、プチ改造した庭は