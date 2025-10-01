9月30日（現地時間）、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第2節でガラタサライとリヴァプールが対戦し、1-0でガラタサライが勝利した。試合は地元サポーターの大声援を受けたホームチームのガラタサライが先手を奪った。開始直後の2分にバルシュ・ユルマズがスルーパスに反応してリヴァプール守備陣の背後に抜け出してシュートを放つと、14分にもユルマズが左サイドから斜めにドリブルで切れ込み、ペナルティエリア内に