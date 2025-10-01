10月と11月は、日本国内で開催されるパラスポーツの国際大会に注目！ ワールドシリーズで多数上位入賞を果たしているトライアスロン、同じく今年の国際大会で表彰台に上がっているバドミントンは、日本勢のメダル獲得に期待だ。大分県で行われる秋恒例の車いすマラソン（陸上競技）では、今年はどんなドラマが生まれるか。そして、2028年ロサンゼルス大会からパラリンピック競技に加わるクライミングの国際大会が福岡県で開催。パ