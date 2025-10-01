札幌市南区の石山通に親子グマが出没しました。タクシーを追いかけるなど危険な状況も確認されていて、警察は周辺の道路で交通規制をしているほか付近の小学校は臨時休校を決めています。親子グマが目撃されたのは札幌市南区南37条西10丁目付近の石山通です。午前2時半すぎ、タクシーの運転手が道路上にいる親子グマを発見しました。警察によりますと、親グマの体長はおよそ1.8メートルで、タクシーに向か