◆第１２回日本少年野球角田商事杯東北中央支部・東北南支部新人大会（東日本選抜大会予選）▽決勝白河ボーイズ５―１仙台中部ボーイズ（９月２１日・上山市民球場）２年生以下の新チーム初の支部大会となる第１２回角田商事杯東北中央支部・東北南支部新人大会の決勝が９月２１日、行われた。２０１８年創設で今夏まで２年連続で選手権大会出場した白河ボーイズ（東北南）が新チームでも強さを発揮。仙台中部ボーイズ