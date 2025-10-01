テスラを抜いて、今や“世界で最も電気自動車（EV＋PHEV）を売っているメーカー”となった中国・BYD。中国市場ではもちろんトップシェア、台数でも今やホンダを抜いて世界第6位となっています。そのBYDが、世界戦略車として開発したのが今回取り上げる「シーライオン 7」です。注目度の高いシーライオン7とはどんなクルマなのか？街中や高速道路をたっぷり試乗したレポートをお届けします。（コラムニストフェルディナント・ヤマ