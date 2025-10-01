アトレチコ・マドリード戦で競り合うEフランクフルトの堂安（左）＝マドリード（共同）【マドリード共同】サッカーの欧州CLは9月30日、各地で1次リーグ第2戦の9試合が行われ、堂安律が所属するアイントラハト・フランクフルトはアウェーでアトレチコ・マドリードに1―5で大敗した。勝ち点は3のまま。堂安は後半29分まで出場した。アヤックスの板倉滉は0―4で敗れた敵地のマルセイユ戦にフル出場した。チームは2連敗。スラビ