札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」が３０日に閉園し、２０年間にわたる“違法営業”が終了した。ただ、市街化調整区域内に無許可で設置された多数の施設の完全撤去がいつになるのか見通しは立たず、３００を超えるとみられる飼育動物たちの行き先も定かではない。「閉園まで２０年かかったのは市の責任でもある。人間のせいで振り回される動物たちがかわいそうだ」ライオンの赤ちゃんの愛らしさに魅了されて