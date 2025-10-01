ブルズのキャンプに参加した河村勇輝（左）＝シカゴ（共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBA、レーカーズの八村塁は9月30日、ロサンゼルス近郊でキャンプインし、実戦形式の練習などを非公開で行った。レディク監督はこの日のテーマがコミュニケーションだったといい「非常によく声が出ていた」と満足した様子だった。ブルズとツーウエー契約を結び、米挑戦2季目を迎えた河村勇輝はシカゴでのキャンプ初日に参