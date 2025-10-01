コスプレイヤーやゲーム実況、Youtuber、グラビアアイドルなどとして活躍するタレントの阿波みなみさん（25）がXを更新。20キロ超のダイエットに成功したと報告し、ビフォーアフターの写真が反響を集めている。SNS上では「努力がすごい」などの声が寄せられている。【写真】5カ月で20キロ超を減量…過程を見る阿波さんは2月16日にXで身長156センチ、体重72キロであることを公表。「令和のドラえもん」と自称して、ダイエットの様子