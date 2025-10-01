浙江省の杭州東駅東広場でこのほど、「星辰守護」と名付けられた旅客夜間休息エリア試験運用を開始した。中国新聞網が伝えた。この休息エリアはレトロな鈍行列車「緑皮火車」からインスピレーションを得たデザインを基に4両の車両風の建物内に計126組のソファーが設置され、授乳室や読書コーナー、女性向け車両などの機能エリアが設けられている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）