● ロッテ 1 − 2 楽天 ○＜25回戦・ZOZOマリン＞ロッテは、美馬学の引退試合を勝利で飾ることができなかった。現役最後のマウンドに上がった美馬は、先頭の浅村栄斗に3ボール2ストライクから6球目のすっぽ抜けた123キロのストレートで空振り三振。「3球目に肘が・・・。本当に最後までやり切れたのかなと思います。本当にアサ（浅村選手）ごめんって感じです。本当に本当にごめんって感じです。でも自分としては本当に投げれ