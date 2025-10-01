ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が1日までに自身のXを更新。「可燃ごみで大丈夫」なモノを紹介した。滝沢は「【今日のごみトリビア】」とし「ビールなど、パックでまとめる紙は可燃ごみで大丈夫です」と呼びかけ。缶ビールの紙パッケージの写真を添えた。「紙マークが付いていれば古紙回収で集める地域もありますが、実はこの紙は水滴に強い特殊加工がしてあります！」とその理由を説明